شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تفسح 1.2 مليون رأس من المواشي للإفادة من الهدي والأضاحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 1.200.000 رأس من الأغنام لدخول المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، بينها 700.000 رأس لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي, وذلك منذ مطلع ذو القعدة وحتى غرة ذو الحجة الجاري.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي, أنه جرى الكشف على الأغنام ظاهرياً وفحصها مخبريًّا للتأكد من خلوّها من الأمراض الوبائية والمعدية، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول أكثر من مليونَيْ رأس للهدي والأضاحي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.

وشدّد الغامدي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربي وتجار المواشي خلال موسم الحج حرصاً على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه ستتم معاقبة المخالفين للأنظمة والقوانين حتى لا يتم تعريضهم للمسائلة من الجهات المختصة.