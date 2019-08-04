شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جازان» يعلن عن 46 مدرسة مطبقة للطفولة المبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن أسماء 46 مدرسة مطبقة للطفولة المبكرة بالمنطقة، والتي ستبدأ الدراسة بها مطلع العام الدراسي القادم. وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر دويري أن مدارس الطفولة المبكرة هي المدارس التي تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات، مضيفاً أن الإدارة حرصت على أن تكون المدارس المعتمدة لمرحلة الطفولة المبكرة موزعة بين محافظات المنطقة لضمان استفادة الجميع منها، حيث تشكل هذه المدارس فرصة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، مبيناً أن تعليم جازان يعمل حالياً بشكل متواصل من خلال الإدارات ذات العلاقة لضمان الجاهزية القصوى لهذه المدارس لتؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مقدماً شكره لجميع فرق العمل المشرفة على هذه المدارس.

من جهتها، قالت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم إن مرحلة الطفولة تمثل أهمية كبيرة في إكساب الطفل للمهارات والمعارف والقيم، حيث تشكل المرحلة الأهم في حياته، موضحة أن إدارة رياض الأطفال بتعليم جازان في إطار حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة قد نفذت عدداً من الملتقيات التعريفية في جميع مكاتب التعليم خلال فترة التدريب الصيفي لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى المجتمع المحلي وأهدافها وللإجابة عن جميع الأسئلة في أذهان الأمهات عن المرحلة وأهميتها، مثمنة جميع الجهود المقدمة في سبيل تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء وبنات المنطقة.