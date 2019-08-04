، إيران تعلن سقوط مقاتلة حربية جنوبي البلاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إن طياريها تمكنوا من الهبوط على الأرض

أعلنت طهران، اليوم، سقوط طائرة حربية إيرانية، صباح اليوم؛ بسبب عطل فني؛ فيما تمكّن طياري المقاتلة، وعددهم اثنين من النجاة والهبوط على الأرض.

وقال التلفزيون الإيراني: إن "مقاتلة حربية سقطت عند سواحل مدينة تنغستان جنوب إيران"؛ مضيفًا أن "سبب سقوط الطائرة هو عطل فني".

ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية؛ فقد أضاف التلفزيون الرسمي أن "طياري المقاتلة -وعددهم 2- وصلوا إلى الأرض سالمين".

وكانت إيران قد شهدت في مايو الماضي، سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.

وأفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، بأن "مقاتلة إيرانية من طراز F5، سقطت في مدينة أصفهان وسط البلاد؛ مما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية".

وقالت: إن "المقاتلة سقطت بعدما تعرضت لخلل فني، بعدما أقلعت من قاعدة الشهيد البابائي الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية"؛ مضيفة أن "طيار الطائرة العقيد منوشهر فتاحي، استشهد إثر هذا الحادث فيما أصيب الشخص الثاني الذي كان على متنها ونُقل إلى مستشفى المدينة".