، المدينة .. منظومة متكاملة تواكب تفويج الحجاج من ميقات ذي الحليفة ،

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يشهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنوّرة كثافة في أعمال تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة؛ لأداء شعائر الحج, وسط منظومة من الخدمات الميدانية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للعناية بالحجاج ومواكبة تصعيدهم إلى مكة المكرّمة.
وتتخذ مختلف الجهات الأمنية والقطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنوّرة، بإشراف لجنة الحج بإمارة المنطقة، جميع الجهود والإجراءات التنظيمية الميدانية؛ لمتابعة الحركة المرورية في الطرق المؤدية إلى ميقات ذي الحليفة, ومتابعة الحالة الأمنية بشكلٍ عام, ورصد وصول الحافلات إلى الميقات وتنظيم وقوفها في المواقف المخصّصة, وتدقيق بياناتها, وتقليل مدة انتظار الحجاج في الميقات, وتوفير الاحتياجات لمختلف الحالات، وتشمل توفير خدمات التوعية الدينية والإرشاد, والخدمات الإسعافية, والعربات المخصّصة لنقل الحجاج التائهين وكبار السنّ إلى أماكن وقوف حافلاتهم في وقتٍ وجيز بعد التأكّد من بياناتهم، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
يُذكر أن أكثر من 682 ألف حاج غادروا المدينة المنوّرة خلال الفترة الماضية من موسم الحج حتى يوم أمس, متوجّهين إلى بيت الله الحرام بمكة المكرّمة, وسط خدمات شاملة هيّأتها الدولة بجميع أجهزتها؛ ليشرع حجاج بيت الله الحرام في أداء فريضة الحج.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 12:43 PM
أكثر من 682 ألف حاج غادروا طيبة إلى مكة المكرّمة حتى يوم أمسالمدينة .. منظومة متكاملة تواكب تفويج الحجاج من ميقات ذي الحليفة
يشهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنوّرة كثافة في أعمال تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة؛ لأداء شعائر الحج, وسط منظومة من الخدمات الميدانية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للعناية بالحجاج ومواكبة تصعيدهم إلى مكة المكرّمة.
وتتخذ مختلف الجهات الأمنية والقطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنوّرة، بإشراف لجنة الحج بإمارة المنطقة، جميع الجهود والإجراءات التنظيمية الميدانية؛ لمتابعة الحركة المرورية في الطرق المؤدية إلى ميقات ذي الحليفة, ومتابعة الحالة الأمنية بشكلٍ عام, ورصد وصول الحافلات إلى الميقات وتنظيم وقوفها في المواقف المخصّصة, وتدقيق بياناتها, وتقليل مدة انتظار الحجاج في الميقات, وتوفير الاحتياجات لمختلف الحالات، وتشمل توفير خدمات التوعية الدينية والإرشاد, والخدمات الإسعافية, والعربات المخصّصة لنقل الحجاج التائهين وكبار السنّ إلى أماكن وقوف حافلاتهم في وقتٍ وجيز بعد التأكّد من بياناتهم، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
يُذكر أن أكثر من 682 ألف حاج غادروا المدينة المنوّرة خلال الفترة الماضية من موسم الحج حتى يوم أمس, متوجّهين إلى بيت الله الحرام بمكة المكرّمة, وسط خدمات شاملة هيّأتها الدولة بجميع أجهزتها؛ ليشرع حجاج بيت الله الحرام في أداء فريضة الحج.
، المدينة .. منظومة متكاملة تواكب تفويج الحجاج من ميقات ذي الحليفة ،
المصدر : الخليج 365
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