- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تتسبب الشاحنات الناقلة للأسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الأسمنت السائل على أرضية الطريق الواصل بين البظاظة وعجبة ببلقرن، مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت تهدد سلامة مرتادي الطريق.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، صباح اليوم، سقوط بقايا خلطة الأسمنت على الطريق، مشكّلة بذلك خطورة حقيقية على سالكيه.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 12:38 PM
تشكل زوائد على طبقة الإسفلت وتهدد سلامة سالكيه
تتسبب الشاحنات الناقلة للأسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الأسمنت السائل على أرضية الطريق الواصل بين البظاظة وعجبة ببلقرن، مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت تهدد سلامة مرتادي الطريق.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، صباح اليوم، سقوط بقايا خلطة الأسمنت على الطريق، مشكّلة بذلك خطورة حقيقية على سالكيه.
، شاهد.. بقايا ناقلات الأسمنت يشكل خطرًا على مرتادي الطريق ببلقرن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بقايا ناقلات الأسمنت يشكل خطرًا على مرتادي الطريق ببلقرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.