- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة مدير جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، على تعيين الدكتور فهد بن رجاء الله الجامعي، أستاذًا مساعدًا بكلية الآداب بالجامعة.
يُذكر أن "الجامعي" حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص تقنية المعلومات.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 12:05 PM
صدرت موافقة مدير جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، على تعيين الدكتور فهد بن رجاء الله الجامعي، أستاذًا مساعدًا بكلية الآداب بالجامعة.
يُذكر أن "الجامعي" حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص تقنية المعلومات.
، "الجامعي" أستاذًا مساعدًا بكلية الآداب جامعة الحفر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجامعي" أستاذًا مساعدًا بكلية الآداب جامعة الحفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.