السعودية اليوم / الفريق الكشفي لجامعة الأميرة نورة يختتم نشاطه في الجامبوري العالمي 24



الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

اختتم الفريق الكشفي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مشاركته في المخيم الكشفي العالمي الرابع والعشرين المقام في محمية "سوميت بيكتل" الوطنية الكشفية في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "فتح عالم جديد" وذلك خلال الفترة من تاريخ 22 / 7 / 2019م إلى 2 / 8 / 2019م، كأول فريق كشفي نسائي سعودي يشارك في الجامبوري العالمي بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية

وشارك في المخيم أكثر من 45000 مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون أكثر من 190 جنسية مختلفة من منسوبي ومنظمي الكشافة في أكبر جامبوري كشفي عالمي يعقد كل أربع سنوات، باختيار الدول المستضيفة لهذا الحدث في انتخابات المؤتمر الكشفي العالمي، حيث اشتركت في استضافته لهذا العام كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة لطيفة آل فريان أن مشاركة فريق الجامعة ضمن فريق الدعم الدولي في المخيم الكشفي العالمي 24 ومساهمتهن في تنظيم وإدارة الجامبوري، له بالغ الأثر في تطوير المهارات القيادية والحياتية لديهن وتعزز مفاهيم التطوع والسلام من خلال المشاركة في الأنشطة التعليمية والتطوعية المتنوعة والتي تعزز التعاون وبناء الخبرات والتطوير الشخصي والاحترام المتبادل والحوار بين الأجيال والثقافات، كما أن مشاركة الفريق في برامج وفعاليات قرية التنمية العالمية (GDV)، أتاح لهن فرصة المشاركة في أجندة التنمية العالمية مما يمكنهن من المعرفة وتنمية مهاراتهن التطوعية وبناء قدراتهن على مواجهة المواقف، وزيادة وعيهن بالقضايا العالمية، إضافة إلى مشاركة الفريق في الورش والفعاليات التي تقيمها إدارة البرامج بالجامبوري الخاصة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في إطار عالم أفضل والتي تعزز المشاركة الفاعلة في المجتمع تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة الـ 17.

وبينت آل فريان أن فريق جامعة الأميرة نورة حصل على إشادة عالمية من الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية وقيادة الجامبوري العالمي 24، وتم تكريم الفريق من قبل نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد و سمو الأميرة سما بنت فيصل عضو الصندوق الكشفي العالمي، وشارك الفريق مع وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في يوم الثقافات العالمي الذي يهتم بعرض الملابس والمأكولات والفلكلورات الشعبية للدول المشاركة، حيث ساهمن مع ممثلي الجامعات السعودية الأخرى في نقل ثقافة المملكة وما تحمله من قيم ومبادئ إنسانية.

وأضافت أنه شارك أعضاء فريق جامعة الأميرة نورة في منافسات التحدي التي أقامتها قيادة الجامبوري، وكذلك المشاركة في خيمة عالم أفضل Better World والمحادثات الكشفيةScout Talks المقامة فيها بحضور ما يزيد على 2000 زائر يومياً، حيث يمنح فرصة للمشاركين استكشاف البرامج الكشفية العالمية حول البيئة، والعمل الإنساني، والتنوع والإدماج، وكيف تكون الكشافة في مأمن من الأذى، وايجاد ثقافة السلام من خلال الحوار، إضافة إلى ممارسة العديد من الأعمال التطوعية لدعم المشاركين.

// انتهى //

12:54ت م

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الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واساختتم الفريق الكشفي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مشاركته في المخيم الكشفي العالمي الرابع والعشرين المقام في محمية "سوميت بيكتل" الوطنية الكشفية في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "فتح عالم جديد" وذلك خلال الفترة من تاريخ 22 / 7 / 2019م إلى 2 / 8 / 2019م، كأول فريق كشفي نسائي سعودي يشارك في الجامبوري العالمي بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الوليد للإنسانية.وشارك في المخيم أكثر من 45000 مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون أكثر من 190 جنسية مختلفة من منسوبي ومنظمي الكشافة في أكبر جامبوري كشفي عالمي يعقد كل أربع سنوات، باختيار الدول المستضيفة لهذا الحدث في انتخابات المؤتمر الكشفي العالمي، حيث اشتركت في استضافته لهذا العام كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة لطيفة آل فريان أن مشاركة فريق الجامعة ضمن فريق الدعم الدولي في المخيم الكشفي العالمي 24 ومساهمتهن في تنظيم وإدارة الجامبوري، له بالغ الأثر في تطوير المهارات القيادية والحياتية لديهن وتعزز مفاهيم التطوع والسلام من خلال المشاركة في الأنشطة التعليمية والتطوعية المتنوعة والتي تعزز التعاون وبناء الخبرات والتطوير الشخصي والاحترام المتبادل والحوار بين الأجيال والثقافات، كما أن مشاركة الفريق في برامج وفعاليات قرية التنمية العالمية (GDV)، أتاح لهن فرصة المشاركة في أجندة التنمية العالمية مما يمكنهن من المعرفة وتنمية مهاراتهن التطوعية وبناء قدراتهن على مواجهة المواقف، وزيادة وعيهن بالقضايا العالمية، إضافة إلى مشاركة الفريق في الورش والفعاليات التي تقيمها إدارة البرامج بالجامبوري الخاصة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في إطار عالم أفضل والتي تعزز المشاركة الفاعلة في المجتمع تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة الـ 17.وبينت آل فريان أن فريق جامعة الأميرة نورة حصل على إشادة عالمية من الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية وقيادة الجامبوري العالمي 24، وتم تكريم الفريق من قبل نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد و سمو الأميرة سما بنت فيصل عضو الصندوق الكشفي العالمي، وشارك الفريق مع وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في يوم الثقافات العالمي الذي يهتم بعرض الملابس والمأكولات والفلكلورات الشعبية للدول المشاركة، حيث ساهمن مع ممثلي الجامعات السعودية الأخرى في نقل ثقافة المملكة وما تحمله من قيم ومبادئ إنسانية.وأضافت أنه شارك أعضاء فريق جامعة الأميرة نورة في منافسات التحدي التي أقامتها قيادة الجامبوري، وكذلك المشاركة في خيمة عالم أفضل Better World والمحادثات الكشفيةScout Talks المقامة فيها بحضور ما يزيد على 2000 زائر يومياً، حيث يمنح فرصة للمشاركين استكشاف البرامج الكشفية العالمية حول البيئة، والعمل الإنساني، والتنوع والإدماج، وكيف تكون الكشافة في مأمن من الأذى، وايجاد ثقافة السلام من خلال الحوار، إضافة إلى ممارسة العديد من الأعمال التطوعية لدعم المشاركين.// انتهى //12:54ت م0061

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.