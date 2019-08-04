

عنيزة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أعلنت جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة, أنه بلغ إجمالي المساعدات المقدمة للمستفيدين أكثر من سبعة ملايين ريال, وذلك خلال الستة الشهور الأولى من العام الجاري 2019 م، حيث استفاد منها أكثر من 5000 مستفيد ومستفيدة في الجمعية.

وأوضح مدير الجمعية خالد الحميدي أن المساعدات تضمنت برنامج تأمين مسكن، حيث قدمت الجمعية لـ 402 أسرة أكثر من 2,8 مليون ريال تمثل مساعدات أجار المنزل والشراء والتعمير والترميم، تلاه برنامج كفالة أسرة حيث تم دعم 1009 أسر بمبلغ بأكثر من 1,7 مليون ريال, تقدم من خلال بطاقة منافذ للمشتريات العينية أو بطاقة البركة للإيداعات النقدية، كما تم المساهمة في تزويج 81 شابًا بمبلغ دعم يتجاوز 800 ألف ريال، وساهمت الجمعية بكفالة 150 يتيمًا ويتيمة بمبلغ يقارب النصف مليون ريال، بالإضافة إلى أن الجمعية عملت على تفريج كربة 413 مستفيدًا بمبلغ يصل إلى 250 ألف ريال، وأمنت كسوة الشتاء لـ 1291 بمبلغ 258 ألف ريال، كما قدمت الجمعية السلة الرمضانية للمحتاجين واستفاد منها 340 أسرة بمبلغ يتجاوز 160 ألف ريال، ووفرت كسوة العيد لـ 1755 مستفيدًا مبلغ يتجاوز 230 ألف ريال، وساعدت الأشقاء السوريين بمبلغ 157 ألف ريال واستفاد منها 174 سوريًا مقيمًا في عنيزة.

وبين الحميدي أن الجمعية قدمت في برامج التنمية البشرية أكثر من 22 مساعدة بمبلغ 23500 ريال، كما ساهمت الجمعية في تفريج كربة المعسرين من السجناء بمبلغ 228 ألف ريال، وقدمت برامج تعليمية وتوعوية وتثقيفية للمستفيدين, والمجتمع بمبلغ يتجاوز 130 ألف ريال ليبلغ إجمالي المساعدات 7326229 ريالًا استفاد منها 5150 مستفيدًا ومستفيدة.

// انتهى //

12:48ت م

0059





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من سبعة ملايين ريال مساعدات جمعية البر بعنيزة للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.