

مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من أسر مصابي وشهداء حادثَي نيوزيلندا الإرهابيين, الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، على ما تقدمه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بشؤون ونصرة قضاياهم، كما قدموا شكرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على توجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمستضافين خلال إقامتهم.

وأشاد الحجاج النيوزيلنديون بالمشاريع والإنجازات التي نفذتها وحققتها المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرين إلى أن تلك الإنجازات تنطلق من الدور الإسلامي الرائد الذي تضطلع به المملكة حكومة وشعبًا وجهودها في خدمة الإسلام.

وأوضحت الحاجة زينب علي أحمد "زوجة مصاب"، التي أجهشت بالبكاء وسبقت عبراتها عباراتها وهي تروي قصة إصابة زوجها في حادثة تفجير المسجدين في نيوزيلندا، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يحقق الكرامة الإنسانية والأخوة الإسلامية، منوهةً بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية في إرساء قواعد التسامح والوسطية والاعتدال ومحاربة التطرّف.

وقالت ريحانة وهي من نيوزيلاندا "زوجة مصاب": إنه منذ وصولنا إلى مقر إقامتنا في مكة المكرمة رأينا الكرم السعودي الأصيل، حيث استقبلونا بماء زمزم الذي روى عطش قلوبنا قبل أفواهنا ونسينا حينها كل الآلام التي عشناها جراء تفجير المسجدين.

وفي ختام تصريحاتهم قدموا شكرهم وتقديرهم للقيادة - أيدها الله - على ما وجدوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال قدومهم ضيوفًا على المملكة في هذا البرنامج، سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وأمنها وأن يبارك في قيادتها وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرًا.

// انتهى //

12:48ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / الحجاج النيوزيلنديون: يشيدون بالخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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