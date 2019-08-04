السعودية اليوم / 230 مدرسة للطفولة المبكرة في الرياض تنطلق خلال العام الدراسي القادم



الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد 230 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تقدم خدماتها التعليمية والتربوي لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات"، التي ستستوعب 17970 طالب وطالبة، وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يتوافق مع الرؤيا الطموحة للمملكة 2030.

وأكد مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي حرص الإدارة على تفعيل خطط الوزارة الاستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة، مقدما شكره لجميع منسوبي ومنسوبات الإدارات التي تعمل في اللجان الخاصة بالطفولة المبكرة على الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها ولا تزال تبذلها للانطلاق مع بداية العام الدراسي القادم١٤٤١ هـ

وأوضح الوهيبي أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة هو زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الاطفال وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وبين الوهيبي أن الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية تعمل على تجهيز 230 مدرسة للطفولة المبكرة منها 17 روضة طاقتها الاستيعابية 2760 طفل وطفلة يدرسون في 92 فصل لرياض الأطفال، و 146 مدرسة فيها فصول لرياض الأطفال طاقتها الاستيعابية 9180 طفل وطفلة يدرسون في 306 فصل رياض أطفال، مضيفاً أن عدد المدارس التي فيها فصول أولية "طفولة مبكرة" بلغ 67 مدرسة بطاقة استيعابية 6030 طالباً وطالبة يدرسون في 201 فصلاً دراسياً.

وبين الوهيبي أنه سيتم إسناد التعليم في هذه المدارس لمعلمات متخصصات تقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات" في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة لكل من البنين والبنات بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

// انتهى //

12:41ت م

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