السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تحدد مواعيد استلام وثائق الخريجين للفصل الصيفي



عرعر 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

حددت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أوقات تسليم وثائق التخرج لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الصيفي من العام الدراسي 1439 / 1440هـ, اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 ذو الحجة للعام الحالي حسب الجدول المعلن لكامل التخصصات العلمية والنظرية.

وأكدت الجامعة ضرورة إنهاء إجراءات إخلال الطرف من جميع الجهات المعتمدة حسب النموذج في الموعد المحدد لاستلام الوثيقة, مشددة على أهمية حضور الطالب لاستلامها وفي حال عدم قدرته على الحضور لا يتم تسليمها إلا بوكالة شرعية.

// انتهى //

12:37ت م

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