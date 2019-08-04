السعودية اليوم / ‏‫تعليم جازان يعتمد 46 مدرسة للطفولة المبكرة بالمنطقة للعام الدراسي المقبل



جيزان 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المدارس المطبقة للطفولة المبكرة بالمنطقة، التي ستبدأ الدراسة بها مطلع العام الدراسي المقبل.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، أن الإعلان شمل أسماء 46 مدرسة بجميع محافظات المنطقة لتكون ضمن مدارس الطفولة المبكرة وهي المدارس التي تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات، مشيراً إلى أن الإدارة حرصت على أن تكون المدارس المعتمدة لمرحلة الطفولة المبكرة موزعة بين محافظات المنطقة لضمان استفادة الجميع منها حيث تشكل هذه المدارس فرصة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية.

وبين أن تعليم جازان يعمل حاليا بشكل متواصل من خلال الإدارات ذات العلاقة لضمان الجاهزية القصوى لهذه المدارس لتؤدي الدور المناط بها على الوجه الأكمل تحقيقاً لاستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

من جانبها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم، أن مرحلة الطفولة تمثل أهمية كبيرة في إكساب الطفل للمهارات والمعارف والقيم حيث تشكل المرحلة الأهم في حياته، مشيرة إلى أن إدارة رياض الأطفال بتعليم جازان في إطار حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة نفذت عدداً من الملتقيات التعريفية في جميع مكاتب التعليم خلال فترة التدريب الصيفي لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى المجتمع المحلي وأهدافها وللإجابة عن جميع الأسئلة لدى الأمهات عن المرحلة وأهميتها.

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12:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.