

مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

شاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر بمعرض "آمنون"، في نسخته الثالثة الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة 24 جهة من القطاعات الحكومية والخدمية، ويهدف إلى توعية حجاج بيت الله الحرام وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الدولة - حفظها الله - لضيوف الرحمن.

وأوضح مدير عام الجمعية منصور العامر أن الحملة تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين بالمساهمة في إكرام ضيوف الرحمن من خلال برامج الجمعية، مؤكداً أن الجمعية اتخذت استعداداتها كافة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام في جميع نقاط الخدمة .

// انتهى //

12:20ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / جمعية هدية الحاج والمعتمر تشارك في معرض " أمنون " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.