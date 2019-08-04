حج / نفع الخيرية تستهدف مليون حاج في برنامجي سقيا الولد الصالح ووجبة الحاج



جدة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

تشارك جمعية نفع الخيرية في موسم حج هذا العام 1440هـ مستهدفة مليون حاج من ضيوف الرحمن من خلال برنامجي سقيا الولد الصالح ووجبة الحاج.

وأوضح مدير الجمعية بمنطقة مكة المكرمة صالح العُمري, أن برنامج سقيا الولد الصالح أحد البرامج المشتركة لجمعية نفع مع لجنة السقاية والرفادة، التي تهدف إلى تعزيز رؤيتهما حيال ترجمة جهود حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - نحو الحرمين الشريفين، وتقديم رسالتهما في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام انطلاقاً من دور اللجنة في تحقيق مفهوم السقاية والرفادة بشكل حضاري يعكس رسالة الدين الحنيف ودور البلد الأمين في خدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وأشار العُمري إلى أن البرنامج خصّص ربع مليون عبوة مياه مبردة، فيما سيتم توزيع قرابة 750 ألف وجبة للحجاج, مفيداً أن نقاط التنفيذ تتركز في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومشاريع الإفطار في المسجد الحرام ومساجد منطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى منافذ فرز سيارات المعتمرين وكذلك المصليات المتنقلة.

وقدم العُمري شكره لداعمي الجمعية التي حققت مساهماتهم المزيد من التوسع في البرامج النوعية المقدمة للمستفيدين بشكل خاص، والتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة من خلال خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات، والإسهام في رسم الصورة المشرفة لأبناء الوطن في نفوس قاصدي بيت الله الحرام.

// انتهى //

12:17ت م

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