حج / وزارة العدل : 20 دائرة قضائية و 5 كتابات عدل متنقلة لموسم الحج



الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أعلنت وزارة العدل في إطار استعداداتها لحج عام 1440 هـ، عن تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة، إضافةً إلى 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

وأكد معالي نائب وزير العدل رئيس لجنة الحج الشيخ سعد بن محمد السيف، أن الوزارة توفر الخدمات العدلية والقضائية لموسم الحج الذي تولي له المملكة اهتماماً بالغاً وبمشاركة أجهزتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن توجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حثت الدوائر المكلّفة في موسم الحج على الاستعداد مبكراً لاستكمال مختلف الإجراءات النظامية، لمشاركة الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تفخر بخدمة حجاج بيت الله.

وأوضح معالي نائب وزير العدل أن منسوبي المرافق العدلية المكلّفة بخدمة ضيوف الرحمن يستشعرون شرف خدمة حجاج بيت الله وتمثيل المملكة خير تمثيل، وتفعيل دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة.

وأفاد رئيس لجنة الحج أن الوزارة عززت جميع دوائرها القضائية المنتشرة في المشاعر المقدّسة بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملها ولإنجاز القضايا المنظورة العاجلة كافة والمتعلقة بحجاج بيت الله، مراعية في ذلك تغطية المشاعر المقدسة في توزيع أماكن الدوائر القضائية.

وحرصت الوزارة على توفير وحدات كتابات عدل متنقلة، لتوفر لهم خدمات التوثيق في أماكن تواجدهم، مستهدفة بالدرجة الأولى ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وستقدم خدمات التوثيق للحجاج وكل من يخدمهم من مسعفين ورجال أمن وكشافة ومتطوعين، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة؛ حيث سيأتي ممثل الخدمة للحاج أو منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الحج في أماكن تواجدهم.

// انتهى //

12:13ت م

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