السعودية اليوم / برنامج "بارع" ينظم فعالية الإبداع بنجران



نجران 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

نظم البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران أمس، فعالية الإبداع، وذلك بمركز الإبداع الحرفي بقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود.

وأوضح ممثل البرنامج الوطني "بارع" بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران حمد آل دوحان، أن الفعالية تضمنت معرضاً للمنتجات الحرفية بمشاركة 30 حرفياً وحرفية، وعروضاً مرئية تعريفية عن المركز وأهدافه، إلى جانب مشاركة بعض الفرق الشعبية بالمنطقة، وعروض الطفل والأسرة، و تنظيم المسابقات وتوزيع الهدايا على الحضور والمشاركين.

وأبان آل دوحان أن الفعالية تهدف لتعريف الزوار بالمركز ومشاهدة العمل الحرفي والمنتجات الحرفية، مشيراً أن المركز يستقبل زواره يومياً من الرابعة وحتى الثامنة مساءً.

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11:58ت م

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