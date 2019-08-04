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أوقات عمل جوازات الرياض في عيد الأضحى
متابعات الخليج 365 - واس
أوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها للعمل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.
وأضاف مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس أنه سيستمر العمل في إدارة جوازات منطقة الرياض في الشعب التابعة لها بالعمل لاستقبال الحالات الطارئة في كل من: شعبة الجوازات بحي الرمال من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءً وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة، وشعبة الجوازات بمركز صحارى من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءاً وحتى نهاية عمل يوم الجمعة 8 ذو الحجة، وشعبة الجوازات بالنقل العام من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءاً، وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة.
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