فيديو.. فرحة ذوي شهداء ومصابي هجوم نيوزيلندا بوصولهم مكة للحج

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب التواصل الحكومي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لذوي شهداء ومصابي الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا بعد وصولهم للمملكة لأداء مناسك الحج.

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وعبَّر ذوو شهداء ومصابي هجوم نيوزلندا عن سعادتهم وفرحتهم بفيض من المشاعر والعبرات عن امتنانهم للمملكة، لدى وصولهم ضيوفًا على خادم الحرمين الشريفين، لأداء مناسك الحج.

وعبر حجاج نيوزيلندا عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الدعوة الكريمة لأداء مناسك الحج.