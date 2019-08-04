إصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح جديد بأمريكا

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصيب نحو 10 أشخاص بإطلاق نار جديد، صباح اليوم الأحد، في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، تزامناً مع مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بتشديد قوانين حمل السلاح إثر مقتل 20 شخصاً في حادث آخر قبل ساعات.

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وقالت مصادر إعلامية إن أحد الأشخاص فتح النار على مجموعة من المواطنين قبل أن تعتقله الشرطة.

وبينت المصادر أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا بجروح لم تعلن عن طبيعتها بعد.

ووقع هذا الحادث بعد مرور ساعات معدودة على حادث مماثل في ولاية تكساس أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة 26 بمتجر في مدينة إل باسو.