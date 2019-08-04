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تظاهر مئات الأمريكيين أمام البيت الأبيض
متابعات الخليج 365 - متابعة
تظاهر المئات من الأمريكيين أمام البيت الأبيض للمطالبة بتشديد قوانين حمل السلاح بالولايات المتحدة إثر مقتل عشربن بهجوم تكساس.
وقُتل قرابة 20 شخصاً، مساء أمس السبت، حينما فتح رجل النار عند متجر وول مارت بمدينة إل باسو في تكساس، بحسب ما أعلن حاكم الولاية الأميركية.
وقال الحاكم، غريغ آبوت، بمؤتمر صحافي: “عشرون شخصاً أبرياء من إل باسو فقدوا حياتهم”.
من جهته أشار قائد الشرطة في إل باسو، غريغ آلن، إلى وجود 26 جريحاً أيضا، لافتاً إلى أن المشتبه به الذي تم اعتقاله.
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