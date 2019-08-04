الان تتابع قيادات الدفاع المدني: حكومة خادم الحرمين وضعت خدمة ضيوف الرحمن في صدارة أولوياتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

أبدت قيادة قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بحج هذا العام ترحيبهم وسعادتهم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والذي سيتفقد يوم الأحد القادم الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف الرحمن، والوقوف على التجهيزات التي تمت من قبل قوات الدفاع المدني وكافة الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وأجمع قادة قوات الدفاع المدني بالحج على أن هذه الزيارة التفقدية سيكون لها الاثر الايجابي الكبير على منسوبي الدفاع المدني المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وضعت خدمة ضيوف الرحمن في صدارة أولوياتها ووفرت إمكانات هائلة لتفقد المشروعات العملاقة لتيسير أداء مناسك الحج، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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وذلك بإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.

واشار إلى أن زيارة سمو وزير الداخلية لتفقد استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج، تؤكد أن رعاية حجاج بيت الله، وتوفير سبل الراحة لهم، وتقديم كل ما يلزم من خدمات ليمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر، يأتي من أولى اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

بدوره أكد نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء بجاد المطيري أن الزيارة المرتقبة لسمو وزير الداخلية للاطمئنان على الاستعدادات التي تمت لتسهيل مهمة حجاج بيت الله هذا العام، تمثل فرصة عظيمة للاستماع إلى توجيهاته للوصول لأعلى درجات الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، كما تمثل حافزاً كبيراً لشحذ الهمم واستنفار الطاقات في جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في أعمال الحج.

واعرب قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج عن سعادته بزيارة سمو وزير الداخلية لتفقد استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج والتأكد من جاهزيتها لأداء مهامها على اكمل وجه وحشد كل طاقاتها لتنفيذ الخطة العامة لحج هذا العام، مؤكدا أن الزيارة تحمل دلالة قوية لعناية الدولة – رعاها االله – بخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.