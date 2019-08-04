شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين لدى السودان يودع حجاج سلطنة دارفور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الخرطوم)

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أمس (السبت) بالخرطوم، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من سلطنة دارفور لحج هذا العام 1440هـ.

وأعلن السفير بن جعفر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه باستضافة ما يزيد عن (1000) حاج وحاجة من السودان ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين تأكيدًا للترابط وتعميقًا للمحبة والإخاء بين شعبين البلدين.

من جانبه قال سلطان دارفور أحمد حسين علي دينار: "إن المملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب السودان في كل الظروف التى مرت بها وأن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد تطورًا في شتي المجالات".

وأضاف: "أن المملكة تبذل الغالي والنفيس في سبيل أمن وراحة حجاج بيت الله الحرام والعمل الكبير في تطوير الحرم المكي والمنشآت بالمشاعر المقدسة".