شكرا لقرائتكم خبر عن 600 متطوع داخل المسجد الحرام خلال موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة)

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في إدارة تنسيق العمل التطوعي التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية بدعم إدارة الممرات بـ 600 متطوع خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، بهدف المساهمة في مساعدة قاصدي المسجد الحرام وتقديم أفضل الخدمات الميدانية، من خلال تنظيم الممرات والتوجيه والإرشاد.

وأوضح مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان بن محمد المسعودي، أن الإدارة تواصل جهودها لخدمة زائري المسجد الحرام بما يمكنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المتطوعين، والعمل على إنجاز مهامهم بكل أمانه وإخلاص.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، تحقيقاً لتطلعات القيادة.