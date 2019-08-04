مدير الأمن العام يفتتح معرض "آمنون" الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أمس، معرض "آمنون" الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ للعام الثالث على التوالي تحت شعار" الحج عبادة وسلوك حضاري"، بمشاركة 33 جهة حكومية وخدماتية تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، بحضور عدد من قيادات أمن الحج، وذلك في معارض أوقاف الراجحي بمكة المكرمة.

وتجول والحضور على أجنحة المعرض التي ضمت شعبة الأسلحة وإبطال المتفجرات ومكافحة المخدرات ودوريات الأمن، وكذلك الإدارة العامة للمجاهدين وشعبة الأدلة الجنائية والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومديرية الدفاع المدني وإدارة المرور ومركز العمليات الأمنية الموحد 911، وجوازات العاصمة المقدسة والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ورئاسة شؤون الحرمين وجامعة أم القرى ورابطة العالم الإسلامي، وأمانة العاصمة المقدسة والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وهيئة الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، إلى جانب جمعية الكشافة السعودية وغرفة مكة المكرمة وفرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، ولجنة السقايا والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ومركز الزهراء الاجتماعي بمكة، وفريق حور مكة التطوعي، إضافة إلى إدارة العلاقات والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة ومكتب الزمازمة الموحد وجمعية هدية الحاج والمعتمر وجمعية كفى للتوعية بأضرار المخدرات ومشروع تعظيم البلد الحرام.

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وعبر الفريق أول ركن خالد الحربي عن اعتزازه بما شاهده في هذا المعرض الثالث للتكامل الأمني لكل القطاعات، لإرسال رسالة تتمثل في إيضاح حجم الرعاية والخدمات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل الإمكانات لهم بما يتوافق وينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده - حفظهما الله - من عناية فائقة لقوافل الحجاج، ويتماشى مع توجيهات وزير الداخلية في تحقيق مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن القيادات الأمنية - ولله الحمد - في كامل جاهزيتها لتقديم شرف الخدمة للحجاج، وتعمل ليل نهار لتحقيق السلامة والأمن والراحة للحجاج في رحلتهم الإيمانية، مستمدين العون والتوفيق من الله عز وجل، ثم من القيادة الرشيدة التي لا تدخر وسعا وتبذل الغالي والنفيس في سبيل أن ينعم الحجاج بالراحة واليسر في رحلتهم الإيمانية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله العتيق.

من جانبه قدم قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، شكره وتقديره لمدير الأمن العام على افتتاحه لهذا المعرض الذي يستمر حتى اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحالي 1440هـ، ويستقبل الزوار من الرابعة عصرا حتى الـ 12 ليلا، لافتا إلى أن المعرض يقدم رسائل متنوعة لجميع شرائح المجتمع وحجاج بيت الله الحرام، ويبرز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في خدمة وراحة ضيوف الرحمن بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة - رعاها الله -، مثمنا دور الجهات المشاركة وحرصها على التفاعل مع المعرض لتقديم الصورة المشرقة لهذه البلاد المباركة في خدمة وراحة حجاج بيت الله العتيق.

وتسلم مدير الأمن العام هدية تذكارية من قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة بهذه المناسبة.