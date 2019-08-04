، بعد حادثة تكساس .. مجزرة جديدة بأمريكا ضحاياها 25 قتيلاً وجريحاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأخيرة وقعت في ولاية أوهايو والشرطة المحلية أكّدت مقتل مُطلق النار

أعلنت الشرطة الأمريكية -قبل قليل- سقوط 9 قتلى و16 مصاباً، بإطلاق نارٍ في ولاية أوهايو؛ مؤكدةً مقتل مُطلق النار.

يأتي ذلك بعد ساعاتٍ من مقتل 20 شخصاً وإصابة 20 آخرين بسلاحٍ ناري في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية؛ حيث أفادت السلطات الأمريكية حينها، بأن المشتبه فيه شاب أبيض عمره 21 عاماً، من ضاحية ألين في تكساس.

ونقلت تقارير إعلامية عدة عن مسؤولين من وكالات إنفاذ القانون، القول، إن المشتبه فيه يُدعى باتريك كروسياس.

ووفق "سكاي نيوز"، قال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين؛ إن السلطات تفحص بياناً من المشتبه فيه يشير إلى أن "هناك رابطاً محتملاً بجريمة كراهية".

وحادث تكساس يعد ثامن أسوأ حادث إطلاق نارٍ جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث، بعد واقعة عام 1984 في سان إيسدرو التي قُتل فيها 21 شخصاً.