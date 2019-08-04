، فيديو.. شرطي أمريكي أراد قتل كلب فأردى صاحبته بالرصاص ،

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ارتكب رجل شرطة أمريكي مؤخرًا، خطأ فادحًا، حينما قام بقتل امرأة بريئة فيما كان ينوي تصويب الرصاص إلى كلب يتقدم نحوه.
وأظهر مقطع فيديو، رجل الشرطة الذي يبلغ 25 عامًا، وهو يسأل المرأة الضحية "هل هذا كلبك؟ ثم قام بإطلاق النار عليه، عدة مرات؛ لكن الرصاصات اخترقت صدر المرأة التي تملك الكلب؛ فيما أصابت الحيوان بجروح؛ وفق ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإنه عقب إطلاق الرصاص "الغادر"، بدا صوت الضحية، مارغريتا بروكس، مسموعًا في مقطع الفيديو وهي تصيح بألم "يا إلهي".
وأوضحت الشرطة في مدينة أرلنغتون التابعة لولاية تكساس، أن الشرطي -الذي لم يجرِ ذكر اسمه- انتقل إلى المكان حتى يقوم بتفقده بعدما جرى الإبلاغ عن سيدة بدون مأوى وهي فاقدة للوعي.
وأضافت أن الشرطي الذي تخرّج قبل فترة قصيرة فقط من أكاديمية الشرطة؛ أحيل إلى "إجازة إدارية"، وأوردت: "ما حصل لم يكن أمرًا مقصودًا من جانب الضابط، ولا من قِبَل جهاز الشرطة".
وأشارت إلى أن الضابط الشاب لم يسبق له أن أطلق النار، خلال أدائه الواجب المهني؛ فيما قال أصدقاء للضحية إنها كانت إنسانة طيبة وتعتني جيدًا بكلبها الذي يخفف عنها مشقة العيش في تشرد.
فيديو.. شرطي أمريكي أراد قتل كلب فأردى صاحبته بالرصاصصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-04
ارتكب رجل شرطة أمريكي مؤخرًا، خطأ فادحًا، حينما قام بقتل امرأة بريئة فيما كان ينوي تصويب الرصاص إلى كلب يتقدم نحوه.
وأظهر مقطع فيديو، رجل الشرطة الذي يبلغ 25 عامًا، وهو يسأل المرأة الضحية "هل هذا كلبك؟ ثم قام بإطلاق النار عليه، عدة مرات؛ لكن الرصاصات اخترقت صدر المرأة التي تملك الكلب؛ فيما أصابت الحيوان بجروح؛ وفق ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإنه عقب إطلاق الرصاص "الغادر"، بدا صوت الضحية، مارغريتا بروكس، مسموعًا في مقطع الفيديو وهي تصيح بألم "يا إلهي".
وأوضحت الشرطة في مدينة أرلنغتون التابعة لولاية تكساس، أن الشرطي -الذي لم يجرِ ذكر اسمه- انتقل إلى المكان حتى يقوم بتفقده بعدما جرى الإبلاغ عن سيدة بدون مأوى وهي فاقدة للوعي.
وأضافت أن الشرطي الذي تخرّج قبل فترة قصيرة فقط من أكاديمية الشرطة؛ أحيل إلى "إجازة إدارية"، وأوردت: "ما حصل لم يكن أمرًا مقصودًا من جانب الضابط، ولا من قِبَل جهاز الشرطة".
وأشارت إلى أن الضابط الشاب لم يسبق له أن أطلق النار، خلال أدائه الواجب المهني؛ فيما قال أصدقاء للضحية إنها كانت إنسانة طيبة وتعتني جيدًا بكلبها الذي يخفف عنها مشقة العيش في تشرد.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
10:37 AM
أحيل إلى "إجازة إدارية".. واعتُبر أن "ما حصل لم يكن أمرًا مقصودًا"
ارتكب رجل شرطة أمريكي مؤخرًا، خطأ فادحًا، حينما قام بقتل امرأة بريئة فيما كان ينوي تصويب الرصاص إلى كلب يتقدم نحوه.
وأظهر مقطع فيديو، رجل الشرطة الذي يبلغ 25 عامًا، وهو يسأل المرأة الضحية "هل هذا كلبك؟ ثم قام بإطلاق النار عليه، عدة مرات؛ لكن الرصاصات اخترقت صدر المرأة التي تملك الكلب؛ فيما أصابت الحيوان بجروح؛ وفق ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإنه عقب إطلاق الرصاص "الغادر"، بدا صوت الضحية، مارغريتا بروكس، مسموعًا في مقطع الفيديو وهي تصيح بألم "يا إلهي".
وأوضحت الشرطة في مدينة أرلنغتون التابعة لولاية تكساس، أن الشرطي -الذي لم يجرِ ذكر اسمه- انتقل إلى المكان حتى يقوم بتفقده بعدما جرى الإبلاغ عن سيدة بدون مأوى وهي فاقدة للوعي.
وأضافت أن الشرطي الذي تخرّج قبل فترة قصيرة فقط من أكاديمية الشرطة؛ أحيل إلى "إجازة إدارية"، وأوردت: "ما حصل لم يكن أمرًا مقصودًا من جانب الضابط، ولا من قِبَل جهاز الشرطة".
وأشارت إلى أن الضابط الشاب لم يسبق له أن أطلق النار، خلال أدائه الواجب المهني؛ فيما قال أصدقاء للضحية إنها كانت إنسانة طيبة وتعتني جيدًا بكلبها الذي يخفف عنها مشقة العيش في تشرد.
، فيديو.. شرطي أمريكي أراد قتل كلب فأردى صاحبته بالرصاص ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.