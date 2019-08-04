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يحرص الحجاج والزائرون خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة، على زيارة أبرز المساجد والمعالم الدينية والتاريخية التي تزخر بها طيبة الطيبة، ومشاهدة ما تحويه من إرث تاريخي ارتبط بالسيرة النبوية الخالدة.
الصور المرفقة رصدت مشاهد لتوافد ضيوف الرحمن على المساجد الكبرى والمعالم التاريخية بالمدينة المنورة، شملت ساحة سيد الشهداء، وجامع ومقبرة الشهداء، في الناحية الشمالية الغربية لجبل أحد، كما رصدت قدوم المصلين والزائرين إلى مساجد قباء، والخندق، والقبلتين.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 11:22 AM
لمشاهدة ما تحويه من إرث تاريخي ارتبط بالسيرة النبوية الخالدةبالصور.. إلى هنا يتوافد الحجاج أثناء وجودهم في طيبة الطيبة
يحرص الحجاج والزائرون خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة، على زيارة أبرز المساجد والمعالم الدينية والتاريخية التي تزخر بها طيبة الطيبة، ومشاهدة ما تحويه من إرث تاريخي ارتبط بالسيرة النبوية الخالدة.
الصور المرفقة رصدت مشاهد لتوافد ضيوف الرحمن على المساجد الكبرى والمعالم التاريخية بالمدينة المنورة، شملت ساحة سيد الشهداء، وجامع ومقبرة الشهداء، في الناحية الشمالية الغربية لجبل أحد، كما رصدت قدوم المصلين والزائرين إلى مساجد قباء، والخندق، والقبلتين.
، بالصور.. إلى هنا يتوافد الحجاج أثناء وجودهم في طيبة الطيبة ،
المصدر : الخليج 365
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