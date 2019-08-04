ضبط شخصين تشاجرا بالأسلحة النارية أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر في عسير

أعلنت شرطة منطقة عسير، اليوم السبت، ضبط شخصين، نشأت بينهما مشاجرة وإطلاق نار، أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير إنه وبالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتورطين في ذلك، الذين اتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر، وقد ضُبط بحوزتهما أقراص أمفيتامين (كبتاجون)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت شرطة عسير، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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