مغنية أمريكية تشك في كونها السبب في رفع الوصاية عن المرأة السعودية

بعد إقرار السلطات السعودية برفع الوصاية عن المرأة السعودية للسماح لها بالسفر منفردة، تخرج مغنية أمريكية لتقول إنها ربما كانت السبب في هذا القرار معبرة عن سعادتها.

وردت المغنية الأمريكية نيكي ميناج عبر حسابها الشخصي في "تويتر" على منشور لحساب "PopWrapped" زعم أن لميناج الفضل في اتخاذ السلطات السعودية قرار إسقاط الوصاية عن المرأة والسماح لها بالسفر دون إذن ذكر، بعد إلغاء حفلتها بالبلاد "دعما لحقوق المرأة".

وقالت المغنية "لست متأكدة من كوني أنا شخصيا السبب في ذلك، وذلك بعد انسحابي من الحفل (...) ولكن لا يزال الطريق طويلا، وهذا الأمر أسعدني حقا".

من جهتهم، رد المغردون السعوديون على ميناج بتكذيب "ادعاءاتها"، مؤكدين أن المغنية طردت ومنع دخولها ولم تنسحب.

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وكانت ميناج قالت إنها رفضت إحياء حفل في جدة "دعما لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير"، فيما رجح متابعون أن الإلغاء جاء بعد توجيهات صادرة بهذا الخصوص تضمنت عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد المحكومة بضوابط محددة لا يمكن تجاوزها.

ووفقاً لروسيا اليوم، كانت المملكة العربية السعودية أعلنت عن جملة من القرارات التي من شأنها تفكيك نظام الوصاية والسماح للنساء بالحصول على جوازات سفر، والسفر بشكل منفرد والعمل دون الحصول على إذن من قريب ذكر.