أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن الفساتين والملابس الداخلية والإكسسوارات لا تدرج في سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلا في حال كانت السلعة معيبة أو مغشوشة أو مقلّدة. وأوضحت التجارة أنه لمزيد من المعلومات يمكن قراءة دليل حقوق المستهلك على الرابط: هنا
وشددت التجارة على أنه يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في حال كانت معيبة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات، خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال لدى المنشأة.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة توضح ضوابط استرجاع أو استبدال السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.