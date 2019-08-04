التجارة توضح ضوابط استرجاع أو استبدال السلع

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن الفساتين والملابس الداخلية والإكسسوارات لا تدرج في سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلا في حال كانت السلعة معيبة أو مغشوشة أو مقلّدة. وأوضحت التجارة أنه لمزيد من المعلومات يمكن قراءة دليل حقوق المستهلك على الرابط: هنا

وشددت التجارة على أنه يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في حال كانت معيبة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات، خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال لدى المنشأة.