السعودية اليوم / "تنمية مزهرة" تختتم غداً فعاليات البرنامج الصيفي النسائي



أحد المسارحة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

يحتفي مركز النشاط الاجتماعي النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في مزهرة بمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة غداً، بختام البرنامج الصيفي النسائي، وذلك بمقر المركز.

وأوضحت مشرفة المركز نوال حكمي أن فعاليات البرنامج التي استمرت شهراً واحداً، استهدفت النساء من مختلف الفئات العمرية، من خلال عددٍ من البرامج، تضمنت دورات تدريبية تطويرية ودورة في اللغة الإنجليزية، إلى جانب العديد من البرامج الثقافية والترفيهية، ودورة متخصصة في الإسعافات الأولية بمشاركة 50 متدربة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف في استثمار الأوقات خلال الإجازة الصيفية، وتقديم البرامج الهادفة إلى تنمية المواهب وتطوير المهارات، التي استفادت منها نحو 100 مشاركة.

// انتهى //

10:52ت م

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