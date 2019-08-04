

بريدة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

تشارك جامعة القصيم في خدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة، حيث التحقت فرقتان من جوالة الجامعة بمعسكرات الخدمة العامة لموسم حج ١٤٤٠هـ، كل فرقة مكونة من ١٦ طالباً، وذلك ضمن معسكر عرفات الكشفي الذي تشارك فيه ٥٣ جهة من جميع أنحاء المملكة، مقسمة على ٢٨ جهة في مراكز الإرشاد، و ٢٥ جهة مشاركة في تفويج الحجاج إلى الجمرات.

والتحق طلاب جوالة الجامعة بموقعين هامين بالمشاعر المقدسة أحدهما في أعمال إرشاد الحجاج التائهين، أما الموقع الثاني ففي أعمال تفويج الحجاج إلى رمي الجمرات لتسهيل حركة الحشود.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي العقلاء أن الجامعة حرصت على تأهيل الطلاب المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حتى يساهموا في خدمتهم على الوجه المأمول، مبيناً أن مشاركة الجامعة تمتد على مدار خمسة عشر يوماً في المشاعر المقدسة.

ونوه العقلاء إلى أن التميز الذي أظهرته فرق جوالة الجامعة في السنوات الماضية بمجال خدمة الحجاج في المشاعر المقدسة قد سمح لها بالمشاركة بفرقتين في هذا العام بواقع ٣٢ طالباً، مشيراً إلى أن الجامعة قد دأبت على تأهيل ما يقارب من 150 طالب سنوياً في النشاط الكشفي للمشاركة في جميع الأعمال الموسمية سواء داخل منطقة القصيم أو خارجها، إضافة إلى المشاركات الخارجية، وذلك إيماناً من الجامعة بأدوارها المتعددة في الخدمة المجتمعية، مؤكداً أن أهم هذه المناسبات التطوعية التي يتنافس الطلبة على المشاركة فيها هي خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الزائرين والحجاج.

// انتهى //

10:23ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / جامعة القصيم تشارك في خدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.