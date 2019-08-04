حج / "البيئة" تفسح 1.2 مليون رأس من المواشي للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم الحج



جدة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 1.200.000 رأس من الأغنام لدخول المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، بينها 700.000 رأس لمشروع المملكة العربية

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي, أنه جرى الكشف على الأغنام ظاهرياً وفحصها مخبريًّا للتأكد من خلوّها من الأمراض الوبائية والمعدية، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول أكثر من مليونَيْ رأس للهدي والأضاحي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.

وشدّد الغامدي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربي وتجار المواشي خلال موسم الحج حرصاً على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه ستتم معاقبة المخالفين للأنظمة والقوانين حتى لا يتم تعريضهم للمسائلة من الجهات المختصة.

// انتهى //

10:14ت م

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جدة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسفسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 1.200.000 رأس من الأغنام لدخول المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، بينها 700.000 رأس لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي, وذلك منذ مطلع ذو القعدة وحتى غرة ذو الحجة الجاري.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي, أنه جرى الكشف على الأغنام ظاهرياً وفحصها مخبريًّا للتأكد من خلوّها من الأمراض الوبائية والمعدية، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول أكثر من مليونَيْ رأس للهدي والأضاحي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.وشدّد الغامدي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربي وتجار المواشي خلال موسم الحج حرصاً على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه ستتم معاقبة المخالفين للأنظمة والقوانين حتى لا يتم تعريضهم للمسائلة من الجهات المختصة.// انتهى //10:14ت م0022

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