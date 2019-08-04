حج / المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية: المملكة تقدم أفضل الخدمات للحجاج



القاهرة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور جابر طايع أن المملكة العربية

وقال طايع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن السلطات السعودية متفانية للغاية في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون من شتى بقاع الأرض لتأدية فريضة الحج في الأراضي المقدسة التي تحولت بفضل جهودهم إلى واحة أمن وأمان، مشددًا على أن كل هذه الجهود المقدرة عن جدارة واستحقاق لا ينكرها إلا جاحد.

وأضاف أن جميع المعوقات التي كانت تعوق الحجاج في منى وعرفات على سبيل المثال تم التغلب عليها حتى وصلت الخدمات غير المسبوقة التي تقدم للحجاج إلى حد الترفيه، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي الله العلي القدير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله- على ذلك.

وأشاد بالخدمات والتقنيات الحديثة خاصة التأشيرة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة المشهود لها من الجميع بأنها على قدرٍ عالٍ من المسئولية وعلى قدرٍ كبيرٍ من الجدية والاهتمام بجميع الحجاج، داعيًا الحجاج إلى عدم توظيف أي شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء أداء فريضة الحج باعتبارها خالصة لله وحده.

ونوّه رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق الكامل والترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها وزارة الحج السعودية بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للحجيج في هذه الرحلة المقدسة، سائلاً المولى عز وجل أن يديمها وأن تكون متقبلة عنده سبحانه وتعالى.

// انتهى //

09:58ت م

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القاهرة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور جابر طايع أن المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل متطور كل عام، مثمنًا الجهود التي تبذلها كافة القطاعات الحكومية والأهلية في المملكة لمساعدة ضيوف الرحمن على تأدية مناسكهم بسهولة ويسر وأمان.وقال طايع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن السلطات السعودية متفانية للغاية في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون من شتى بقاع الأرض لتأدية فريضة الحج في الأراضي المقدسة التي تحولت بفضل جهودهم إلى واحة أمن وأمان، مشددًا على أن كل هذه الجهود المقدرة عن جدارة واستحقاق لا ينكرها إلا جاحد.وأضاف أن جميع المعوقات التي كانت تعوق الحجاج في منى وعرفات على سبيل المثال تم التغلب عليها حتى وصلت الخدمات غير المسبوقة التي تقدم للحجاج إلى حد الترفيه، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي الله العلي القدير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله- على ذلك.وأشاد بالخدمات والتقنيات الحديثة خاصة التأشيرة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة المشهود لها من الجميع بأنها على قدرٍ عالٍ من المسئولية وعلى قدرٍ كبيرٍ من الجدية والاهتمام بجميع الحجاج، داعيًا الحجاج إلى عدم توظيف أي شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء أداء فريضة الحج باعتبارها خالصة لله وحده.ونوّه رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق الكامل والترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها وزارة الحج السعودية بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للحجيج في هذه الرحلة المقدسة، سائلاً المولى عز وجل أن يديمها وأن تكون متقبلة عنده سبحانه وتعالى.// انتهى //09:58ت م0019

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.