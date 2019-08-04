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شكرا لقرائتكم الفالح: اتفقنا مع روسيا على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفالح: اتفقنا مع روسيا على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أنه تباحث مع نظيره الروسي بشأن أسواق النفط وأكدا الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى الربع الأول من العام المقبل، كما جرى الإعداد لزيارة الرئيس الروسي إلى المملكة.
وقال الفالح: “بالأمس زرت روسيا واجتمعت بمعالي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، حيث ناقشنا مسيرة الشراكة السعودية الروسية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى روسيا عام ٢٠١٧، والإعداد لزيارة فخامة الرئيس بوتن للمملكة”.
وأضاف في سلسلة تغريدات له على حسابه في “تويتر”: “نؤكد بأننا سنستمر بعقد هذه اللقاءات والحوارات المتميزة بين بلدينا، بما يضمن تحقيق المزيد من التقدم والشراكة وتنمية الاستثمارات والتجارة المتبادلة”.
وختم قائلاً: “كما تباحثنا بشأن أسواق البترول، وأكدنا على استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠، بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي”.
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