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2019-08-04 حريق يلتهم مستودع محطة وقود على طريق الطائف – الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض شهد طريق “الطائف – الرياض” قرب مركز العطيف، حريقًا بمستودع تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة. Advertisements وعلى الفور، باشرت فِرق الدفاع المدني ‫بالطائف الحريق بالمستودع، ومساحته ٤ أمتار مربعة. ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.









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