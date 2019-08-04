الجراد يلتهم أرضية ملعب المحالة

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بأبها.

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وظهر في المقطع، انتشار الجراد داخل أرضية الملعب حيث أكل جزءاً من أرضية الملعب التي تمت زراعتها حديثاً وذلك استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2019.

وكان من المقرر أن يلعب على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ناديا أبها وضمك بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.