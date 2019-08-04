تنبيه من الأرصاد لأهالي الباحة

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة ومحافظة العقيق والمندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.