الان تتابع ضبط كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية في سوق النكاسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 10:13 ص, 4 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 بلدية المسفلة تداهمهما للحفاظ على الصحة مكة المكرمة - الخليج 365 داهمت بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري، سوق النكاسة العشوائي.

وأسفرت عملية المداهمة عن مصادرة، وإتلاف، كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك في ظل القضاء على الأسواق العشوائية التي تعرض منتجات غير مطابقة للموصفات الطبية المطلوبة، ومن أجل الحفاظ على صحة المواطن.

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