حج / "جمعية الكشافة السعودية" تشارك في معرض " آمنون "



مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

تشارك جمعية الكشافة العربية

وأفاد قائد عام معسكرات الخدمة العامة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الجمعية تشارك في المعرض بعددٍ من اللوحات التي تبرز بعض من الأعمال التطوعية التي تقدمها الكشافة لضيوف الرحمن من خلال مساندتها للعديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما يعرف الجناح الكشفي بآلية جمع معلومات الخرائط والأدلة الإرشادية وإصدارها، ودور الكشافة في تقديم الخدمات العامة وقدراتها على المشاركة في إدارة الأزمات.

وأشاد خلال الافتتاح مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي, بجهود أفراد الكشافة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ودورهم الفاعل في خدمة وتنمية المجتمع .

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09:20ت م

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مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واستشارك جمعية الكشافة العربية السعودية ، ممثلة في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في معرض "آمنون", الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة، بمشاركة 33 جهة حكومية وأهلية، بهدف إبراز الجهود التي تقدم من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ لضيوف بيت الله الحرام، وذلك من النواحي الأمنية والتعرف على الأساليب والفرق التطوعية التي تقدم الخدمات الاجتماعية والإنسانية, وتعريف المواطنين والحجاج على جزء من المنظومة المتكاملة في تنظيم وإدارة الحج.وأفاد قائد عام معسكرات الخدمة العامة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الجمعية تشارك في المعرض بعددٍ من اللوحات التي تبرز بعض من الأعمال التطوعية التي تقدمها الكشافة لضيوف الرحمن من خلال مساندتها للعديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما يعرف الجناح الكشفي بآلية جمع معلومات الخرائط والأدلة الإرشادية وإصدارها، ودور الكشافة في تقديم الخدمات العامة وقدراتها على المشاركة في إدارة الأزمات.وأشاد خلال الافتتاح مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي, بجهود أفراد الكشافة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ودورهم الفاعل في خدمة وتنمية المجتمع .// انتهى //09:20ت م0013

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.