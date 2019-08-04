الان تتابع متحدث قياس: تشغيل المقر المحوسب بمحافظة عفيف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس، مدير الاتصال والإعلام إبراهيم الرشيد أنه ضمن اتفاقية التعاون مع جامعة شقراء إنشاء مقر محوسب في محافظة عفيف, حيث سيكون المقر في مبنى كلية العلوم و الاداب بعفيف, وسيبدأ التشغيل منتصف العام الدراسي – بإذن الله – .
ويأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في تحويل الاختبارات من ورقية إلى محوسبة حيث تم إنشاء مئة مقر محوسب حول المملكة حتى الآن .
وتوفر هذه المقرات اختبارات طول العام ومرونة أكثر في اختيار اليوم وموعد بدء الاختبار بالإضافة إلى إتاحة فرص أكبر لعرض أنواع مختلفة من الأسئلة الصوتية والسمعية وضمان توحيد ظروف الاختبارات من خلال إقرار مواصفات موحدة في قاعات الاختبار لضمان العدالة بين جميع المختبرين على مستوى المملكة.
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