، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏الدفاع المدني دعا الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.