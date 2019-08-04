- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 08:34 AM
الدفاع المدني دعا الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.