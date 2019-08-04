موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة السعودية في مختلف الجهات الحكومية .. إليك الجدول كامل

موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة يتسائل عن الموظفين في مختلف الجهات الحكومية بعد أن صدرت أوامر ملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية، وقررت وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي أن تكون مواعيد الرواتب السعودية وفق السنة الشمسية بدلا من السنة الهجرية، بأن يكون الخامس من كل برج شمسي، مما أثار غضب الكثير من المواطنين، معلنين رغبتهم بعودة مواعيد صرف الرواتب بالتاريخ الهجري.
واستجابة خادم الحرمين الشريفين لمطالب الشعب، وحدد مواعيد صرف رواتب 2019 وفق التاريخ الميلادى لجميع موظفي الدولة، ونوضح لكم موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة في هذا المقال.
موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة
وفي سياق تحديد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز أن يتم توحيد فواتير الخدمات لتكون في الأسبوع التالي من صرف الرواتب، ويأتي ذلك في إطار اهتمامه بدعم المواطنين والتسهيل عليه ضمن رؤية 2030 الحكيمة وخطوات برنامج التحول الوطني.
وحُدد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة بأن يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي، وإليكم جدول صرف رواتب المواطفين لعام 2019 على النحو التالي:
|مسلسل
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|1 ـ
|الأحد
|21 جمادي الأولي 1440ه
|27 يناير 2019
|2
|الأربعاء
|22 جمادي الأخرة 1440هـ
|27 فبراير 2019
|3
|الأربعاء
|20 رجب 1440هـ
|27 مارس 2019
|4
|الأحد
|23 شعبان 1440هـ
|28 أبريل 2019
|5
|الاثنين
|22 رمضان 1440ه
|27 مايو 2019
|6
|الخميس
|24 شوال 1440هـ
|27 يونيو 2019
|7
|الأحد
|25 ذو القعدة 1440هـ
|28 يوليو 2019
|8
|الثلاثاء
|26 ذي الحجة 1440هـ
|27 أغسطس 2019
|9
|الخميس
|27 محرم 1441هـ
|26 سبتمبر 2019
|10
|الأحد
|28 صفر 1441هـ
|27 أكتوبر 2019
|11
|الأربعاء
|30 ربيع الأول 1441هـ
|27 نوفمبر 2019
|12 ـ
|الخميس
|29 ربيع الثاني 1441ه
|26 ديسمبر 2019
الجدير بالذكر أن موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة يكون ثابت يوم 27 من كل شهر ميلادى وفي حالة أن كان يوم 27 يوافق الجمعة تصرف الرواتب في يوم 26 وإذا وقع يوم سبت تصرف الروابط في اليوم الذى يليه صباح الأحد.