تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.. موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر ذي الحجة 1440

ازادات عمليات البحث خلال الأيام السابقة عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عن برنامج المساعدة المقطوعة من قبل المستفيدون، ومن هنا بدأ عدد كبير منهم في وضع علامات الاستفهام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر ذي الحجة 1440 بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر موسم اقتناء اللحوم وغيرها من المتطلبات اليومية التي بحاجة لها كل أسرة، لتدور الأسئلة حول تفاصيل صرف المقطوعة هذه الأيام.

ينتظر عدد كبير من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية المساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تعتبر طوق النجاة بالنسبة لهم في ظل ارتفاع الأسعار الذي عصف بجميع المستلزمات التي لا غنى عنها في المنازل السعودية، لذا أصبحت الأسر في الوقت الراهن تحت ضغط كبير بسبب تأخر المساعدة المقطوعة لشهر ذي الحجة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

يتساءل عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر ذي الحجة 1440 لسد احتياجاتهم الشخصية والمستلزمات الأساسية التي باتت عبء على كاهل المواطن بعد موجة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يسبب التوتر والقلق لدى المواطنون بالمملكة.

ويمكنك الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي،عبر رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وذلك في الخطوات الآتية:

Advertisements

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم السجل المدني.

إضافة رمز للتحقق.

عند التسجيل حديثًا يجب التأكد من كتابة بياناتك بشكل صحيح.

خاصة رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

فعادة ما يتم إرسال رسالة القبول على رقم الجوال.

المساعدة المقطوعة شهر ذي الحجة 1440

تعتبر أن مقطوعة الضمان الاجتماعي خدمة من الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، لتسهيل الأمور الحياتية على المواطنين، فبهذه المساعدات المالية تمد الحكومة يد العون لمحدودي الدخل من أجل التغلب على الظروف الحياتية.

اقرأ أيضًا..

رسميًا تحديد موعد وقفة عرفات وبداية عيد الأضحى 2019 – 1440 وكيفية الاستعداد له

رسائل عيد الأضحى 2019 بوستات عيد الأضحى فيس بوك وانستجرام

الجدير بالذكر، أن هناك شروط للتسجيل والتي تشمل عمر المتقدم الذي يجب أن لا يقل عن 35 عامًا، أن يكون من الأسر محدودة الدخل، فضلًا عن عدم امتلاكه لسجلات تجارية، إضافة إلى ضرورة كتابة الدخل الشهري للمتقدم عند التسجيل للتأكد من وصول المساعدة المقطوعة لمستحقيها.