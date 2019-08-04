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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد أن أغرقه أشبال فلسطين بـ”البصاق”.. “شاهد” ماذا قال المطبع السعودي محمد سعود بعد عودته من إسرائيل

تداول سعوديون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا جديدا بثه المطبع السعودي الذي زار إسرائيل مؤخرامحمد سعود من الرياض. وكان “سعود” ظهر وهو يُطرَد من البلدة القديمة للقدس المحتلة ومن داخل الحرم المقدسي الشريف، وذلك رفضا لمشاركته في زيارة برعاية سلطات الاحتلال. Advertisements وفي الفيديو الجديد الذي بثه محمد سعود، خرج يطمئن يطمئن متابعيه أنه لم يتعرّض لأي مساءلة أو عقاب من قبل السلطات السعودية.وكانت صحيفة “معاريف” العبرية قالت إن الحكومة الإسرائيلية بعثت برسالة إلى الديوان الملكي السعودي بخصوص المدون والإعلامي محمد سعود الذي قام بزيارة تطبيعيه إلى إسرائيل والقدس المحتلة قبل أسبوعين. ووفقا للصحيفة، فإن حكومة الاحتلال طلبت من الرياض عدم القيام بأي إجراءات عقابية ضد المدون السعودي بسبب هذه الزيارة، حيث “كان الوفد ضيفا على إسرائيل”. وذكرت الصحيفة أن الرسالة التي بعثتها تل أبيب إلى الرياض بخصوص المدون سعود، كانت طبقا لتقديرات المحلل السياسي للشؤون العربية “إذاعة الجيش الإسرائيلي”، جاكي حوجي، من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوفد الإعلامين العرب الذين كان من ضمنهم المدون السعودي. ولعل الرسالة غير المباشرة والمبطنة لرئيس الوزراء نتنياهو كانت خلال تصريحاته للوفد المطبع “يمكنني القول بكل قناعة إنه دون إسرائيل لكان الشرق الأوسط سينهار تحت نير قوى التطرف الإسلامي سواء الشيعي الذي تقوده إيران أو السني الذي يقوده تنظيم الدولة الإسلامية”.

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