بالصور.. حادث مروِّع يودي بحياة شخص ويصيب 7 آخرين بالباحة

أسفر حادث تصادم «مروِّع»، وقع مساء السبت بالباحة، عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين؛ خمسة منهم في حالة خطيرة.

وصرَّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، بأنَّ بلاغًا ورد عن حادث تصادم في تمام الساعة 21:48 مساء السبت بالجبلات باتجاه الطائف.

وأضاف الزهراني، أنه تَمَّ على الفور، توجيه 6 فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ، وثلاث فرق من إسعاف الصحة، وذلك بحسب البلاغ الوارد للعمليات الذي أفاد بتعدُّد الإصابات بالموقع.

وأردف الزهراني: «عند وصول أول فرقة للموقع أفادت بوجود ثمانِي إصابات (إصابتان cpr وخمس إصابات خطيرة وحاله وفاة)، وأنَّه تَمَّ التعامل مع الإصابات الخطيرة ونقلها لمستشفى قيا ومستشفى القرى ومستشفى الملك فهد بالباحة.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتَّى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.