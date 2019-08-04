الان تتابع إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للقبول ببرامج الدكتوراه غير المدفوعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى المرشحين والمرشحات للقبول المبدئي في برامج الدكتوراه غير المدفوعة للعام الدراسي 1440-1441هـ.

أولاً: للاستعلام عن حالة الترشيح يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على حساب المتقدم/ـة في بوابة القبول الموحدة.

– الضغط على كلمة “طلباتي” الموجودة في أعلى الصفحة.

– استعراض الطلب الموجود تحت كلمة “طلبات حالية”.

– ستظهر حالة الطلب (مرشح أو غير مرشح) في أعلى الصفحة.

ثانياً: مطابقة الوثائق:

على جميع المرشحين والمرشحات للقبول مراجعة عمادة الدراسات العليا (مقر العمادة بالعابدية للطلاب، مقر العمادة بالزاهر للطالبات) لإكمال إجراءات القبول بعد مطابقة الوثائق، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا.

ثالثاً: فترة مطابقة الوثائق:

مدة مطابقة الوثائق للمرشحين والمرشحات للقبول ستبدأ يوم الأحد 3/ 12/ 1440هـ الموافق 4/ 8/ 2019م، وحتى يوم الخميس 21/ 12/ 1440هـ الموافق 2019/8/22م، .

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رابعاً: الأوراق والوثائق المطلوبة عند القدوم لمطابقة وثائق المرشحين:

– أصل وثيقة الماجستير أو صورة طبق الأصل.

– أصل السجل الأكاديمي (كشف الدرجات) أو صورة طبق الأصل.

– أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر، ولن تقبل صورة منها.

– أصل شهادة اللغة الإنجليزية (توفل أو أيلتس أو كفايات اللغة الإنجليزية)، حسب ما هو محدد في شروط كل برنامج وكلية مختصة.

خامساً: المرشحون ممن لا يشغلون وظائف حكومية، يجب تزويد العمادة بـ:

شريحة البيانات (مطبوع) من الأحوال المدنية أو من نظام (أبشر) تثبت صحة المعلومة المقدمة بشأن عدم شغله لوظيفة حكومية.

سادساً: المرشحون ممن يشغلون وظائف حكومية (أكاديمية أو غيرها)، يجب تزويد العمادة بـ:

-قرار إداري من صاحب الصلاحية في جهة عمل المتقدم بالتفرغ التام لمدة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر نظاماً للحصول على المؤهل.

-قرار الابتعاث الداخلي لمعيدي ومحاضري الجامعات السعودية.

– في حال عدم الحضور في الوقت المحدد للمطابقة، المشار إليه في ثالثاً، يعتبر الترشيح ملغيا.

– لا بد من توافر واكتمال جميع الأوراق والوثائق عند حضور المتقدم/ـة للمطابقة، وفي حال عدم اكتمالها أو وجود نقص سيتم إلغاء الترشيح فوراً.

– مع الالتزام بمطابقة الوثائق، فإن آخر موعد لاستلام القرارات المشار إليها في (سادساً) هو يوم الخميس 6/ 1/ 1441هـ، وسيعدُّ الترشيح بعدها مُلغى.

– مع تمنيات منسوبي العمادة للجميع بالتوفيق والسداد في إكمال دراساتهم العليا