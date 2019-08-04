بالصور: المجلس البلدي يستقبل حجاج الجزائر بالهدايا والزهور

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

شارك نائب رئيس المجلس البلدي الاستاذ فهد الروقي حجاج الجزائر فرحتهم بالوصول إلى مكة المكرمة لقدومهم لآداء فريضه الحج ، بأحد الفنادق المجاورة للحرم المكي، وذلك في مكتب الخدمة الميدانية رقم 90 بحضور رئيس المكتب الموف فارس بانه ونواب واعضاء المكتب.

و أشاد الروقي بما حظيت به العاصمة المقدسة من اهتمام وعناية ورعاية كافة القطاعات الحكومية والخدمية وذلك من خلال الخطط المبكرة والترتيبات والتجهيزات والخدمات والمرافق بما يكفل حسن وسلاسة الاداء وتحقيق أرقي واجود ما يمكن تقديمه لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.

ولفت نائب رئيس المجلس البلدي إلى أهمية تفعيل دور الشراكات المجتمعيه التي تساهم في اندماج المجتمع مع أعضاء المجلس البلدي.

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ودعا الروقي الحجاج إلى استلهام معاني الحج بوحدة الصف والتكاتف لمواجهه التحديات الهائلة التي تواجه الامة والاجتماع على قلب رجل واحد كما هم في موسم الحج .

كما شكر سعادة نائب رئيس المجلس وزاره الحج والعمرة التي عملت على متابعة الجهود التي تبذلها المؤسسات ومكاتب الخدمة قبل وأثناء وبعد موسم الحج بما يضمن كفاية وسلامة وجاهزية المرافق والخدمات البلدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

من جانبه أكد رئيس مكتب حجاج الجزائر رقم (90) المطوف فارس بانه على أهمية تفعيل دور الشراكات المجتمعيه الهادفه التي تهدف بالأساس لاندماج المجتمع في الاعمال التطوعية التي تعود على المجتمع بالفائدة.

وشكر بانه نائب رئيس المجلس البلدي لمشاركته في استقبال الحجاج وتقديم الهدايا وتفعيل الشراكة المجتمعيه بين الطرفين.