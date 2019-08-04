سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ ليمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على مدن ومناطق المملكة: